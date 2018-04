Corée du Nord: Kim Jong-un annonce la fin des essais nucléaires

La Corée du Nord en a fini avec ses essais nucléaires et balistiques. C’est ce qu’a annoncé Kim Jong-un, samedi, en promettant la fermeture prochaine des sites de test. Si Donald Trump salue « une très bonne nouvelle pour le monde », des experts avertissent que l’annonce signifie sans doute que Pyongyang se considère désormais comme une puissance nucléaire. En clair, rien ne dit que le régime soit prêt à rendre son arsenal après avoir passé des années à le développer.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

« A partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux », écrit l’agence officielle nord-coréenne KCNA., citée dans un premier temps par l’agence sud-coréenne Yonhap. « Le nord va fermer un site d’essais nucléaires dans le nord du pays afin de prouver son engagement à suspendre les essais nucléaires », a ajouté KCNA, citant le dirigeant nord-coréen.

Cette annonce spectaculaire intervient moins d’une semaine avant le sommet prévu entre Pyongyang et Séoul qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, en principe début juin.

« Comme le caractère opérationnel des armes nucléaires a été vérifié, il n’est plus nécessaire pour nous de mener des essais nucléaires ou de lancer de missiles à moyenne et longue portée ou ICBM » (missiles balistiques intercontinentaux), a dit Kim Jong-un lors d’une réunion du Comité central de son parti unique au pouvoir en Corée du Nord. « Le site d’essais nucléaires du nord a rempli sa mission », a-t-il ajouté.

« Rien ne suggère que la dénucléarisation sera sur la table la semaine prochaine ou lors du sommet avec Trump. C’est un Etat nucléaire qui parle », estime le géopolitologue Ankit Panda.

Above all, there is *nothing* here that suggests denuclearization will be on the table next week or at the summit with Trump. We have a restatement of North Korea's nuclear-use conditions (same as 2013) and commitments on ICBM/nuclear testing. This is a nuclear state talking.