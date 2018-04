Etats-Unis: Un étudiant blessé par arme à feu, 19 ans après la tuerie de Columbine

Des milliers de lycéens américains ont interrompu les cours vendredi dans tout le pays pour commémorer le 19e anniversaire du massacre de Columbine — THEO STROOMER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Un étudiant américain a été blessé par arme à feu ce vendredi dans un lycée de Floride, un incident qui intervient alors que des milliers de lycéens commémorent le 19e anniversaire de la tuerie de Columbine (Colorado) qui a fait treize morts.

La police du comté de Marion, dans le centre de la Floride, a indiqué sur son compte Facebook avoir répondu à une alerte concernant « des tirs au lycée de Forest ».

« Le suspect a été interpellé, pour le moment, nous avons une personne blessée qui est soignée par les médecins », a-t-elle ajouté.

Selon les médias locaux, la victime a été blessée à une jambe.

Renforcer les lois sur les ventes d’armes

L’incident intervient alors que les lycéens à travers le pays doivent interrompre les cours et se rassembler dans la matinée pour saluer la mémoire des treize victimes de la fusillade du lycée de Columbine, et pour demander un renforcement des lois sur les ventes d’armes.

Le 20 avril 1999, Dylan Klebold, 17 ans, et Eric Harris, 18 ans, avaient massacré 12 élèves et un professeur de ce lycée, avant de se donner la mort. Vingt-trois autres personnes avaient été blessées.

Le mouvement lycéen contre la prolifération des armes a pris une nouvelle ampleur depuis la fusillade de Parkland, au nord de Miami, quand un ancien élève de ce lycée a tiré le 14 février au fusil semi-automatique dans l’établissement, faisant 17 morts. Plus de 1,5 million de personnes ont participé le 24 mars à des centaines de rassemblements aux Etats-Unis pour saluer la mémoire des victimes et pour exiger de leurs élus et du gouvernement de Donald Trump des mesures concrètes contre les armes à feu.