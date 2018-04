États-Unis: Walter Moody, 83 ans, devient le condamné à mort le plus âgé jamais exécuté dans le pays

Walter Moody, 83 ans, a reçu une injection létale, jeudi 19 avril 2018. — SIPA

L’Etat d’Alabama (Etats-Unis) a atteint le record de l’homme exécuté à l’âge le plus avancé. Le condamné à mort, Walter Moody, était âgé de 83 ans. Il a reçu une injection létale dans la soirée du jeudi 20 avril à la prison William C. Holman à Atmore, rapporte Le Parisien.

Cette exécution est la huitième depuis le début de l’année aux Etats-Unis. Il s’agit du condamné à mort le plus âgé jamais exécuté, depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976 par la Cour suprême. Avant lui, le précédent condamné le plus âgé avait 77 ans. Il s’appelait John Nixon.

22 ans dans le couloir de la mort

En 1991, Walter Moody avait été condamné à la prison à vie par un tribunal fédéral, pour avoir assassiné, au moyen d’une bombe envoyée à son domicile, Robert Vance, un juge fédéral d’Alabama. Il a ensuite tué Robert Robinson, un avocat défenseur des droits civiques en Georgie.

Il aurait tué le premier par vengeance, Robert Vance ayant refusé d’annuler sa condamnation pour détention d’explosifs en 1972, et commis le second meurtre dans le but de détourner les soupçons de la police à son égard.

Son dernier recours refusé

Walter Moody avait été condamné à la peine capitale en 1996 et a donc passé 22 ans dans le couloir de la mort. Il a refusé le dernier repas offert aux condamnés, « préférant manger des sandwichs à la viande et deux bouteilles de soda Dr Pepper avec des amis ».

Son avocat avait tenté un ultime recours devant la Cour suprême ce jeudi. En vain.

