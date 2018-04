L'ancien maire de New York Rudy Giuliani rejoint la défense de Donald Trump

Donald Trump et Rudy Giuliani, le 20 novembre 2016. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Ils sont amis de longue date. L'ancien maire de New York Rudy Giuliani a rejoint l'équipe d'avocats du président américain Donald Trump, a annoncé jeudi son conseiller juridique Jay Sekulow, une semaine après la saisie par la police fédérale (FBI) de milliers de documents et de fichiers électroniques au domicile et au bureau de Michael Cohen, avocat personnel du président.

«Le président a dit ''Rudy est super. C'est mon ami depuis longtemps et il veut régler cette affaire rapidement pour le bien du pays''», a indiqué Jay Sekulow dans un communiqué rendu public par la Maison Blanche. Maire de New York de 1994 à 2001, Rudy Giuliani a indiqué qu'il espérait «pouvoir négocier une fin rapide» de l'enquête du procureur Robert Mueller. Deux autres avocats doivent rejoindre cette équipe juridique: Jane Serene Raskin et Marty Raskin, tous deux spécialisés dans la criminalité financière.

Trump attaqué sur quatre fronts

Les déboires judiciaires de Donald Trump sont nombreux et viennent de quatre fronts différents:

Le procureur Robert Mueller cherche à déterminer s'il y a eu collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

Et si le président américain a fait obstruction à la justice en limogeant le directeur du FBI James Comey.

Mueller s'intéresse également aux comptes des sociétés de Donald Trump, et notamment à des prêts accordés par Deutsche Bank.

Enfin, la justice new-yorkaise mène une enquête criminelle contre son avocat personnel, Michael Cohen, sur des versements à plusieurs femmes, ce qui pourrait avoir enfreint la loi sur le financement électoral.

John Dowd, directeur de son équipe légale, a démissionné le 22 mars en raison, selon les médias américains, de profonds désaccords avec Donald Trump sur la stratégie à adopter dans l'enquête de Robert Mueller. Depuis cette date, le milliardaire a paru avoir des problèmes à recruter des avocats prêts à assurer sa défense.