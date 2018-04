Etats-Unis: Pas d'inculpation dans la mort de Prince

Prince en concert au Stade de France à Paris le 30 juin 2011. — LORENVU/SIPA

« Pas de mobile et pas de suspect identifié ». La justice américaine « ne peut pas engager de poursuites pénales relatives au décès de Prince », a déclaré, lors d’une conférence de presse, Mark Metz, le procureur du comté de Carver, dont dépend Paisley Park, la résidence du chanteur, située non loin de Minneapolis.

Prince croyait selon toute vraisemblance qu’il prenait du Vicodin, le nom commercial de l’hydrocodone, un anti-douleur opiacé. Mais les pilules contrefaites contenaient également du Fentanyl. Et comme 20.000 Américains cette année-là, le chanteur est mort d’une overdose due à cet opiacé 30 à 50 fois plus puissant que l’héroïne, qui est responsable d’une grave crise sanitaire aux Etats-Unis et au Canada. « Rien, dans le dossier, ne suggère que Prince a pris du fentanyl en connaissance de cause », a déclaré Mark Metz.

Amende pour un médecin

Habitué aux antidouleurs, notamment à cause d’une douleur chronique à la hanche, Prince était conscient de souffrir d’une forme d’addiction et avait démarré un traitement de sevrage peu avant sa mort. Le fait que le procureur n’ait pas procédé à des inculpations dans le dossier « ne signifie certainement pas que personne de son entourage n’a contribué à aider Prince à obtenir le Vicodin contrefaite », a expliqué Mark Metz. « Mais les soupçons et les rumeurs sont totalement insuffisants pour justifier des inculpations. »

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi un accord amiable avec Michael Todd Schulenberg, le médecin qui avait traité Prince deux fois avant son décès. Celui qui avait admis avoir prescrit une ordonnance d’antidouleurs Percocet à un proche du chanteur tout en sachant que les médicaments lui étaient destinés a accepté de verser 30.000 dollars à la justice américaine. Il s’est également engagé à se soumettre à des contrôles renforcés durant les deux prochaines années, de nature à suivre ses prescriptions de médicaments sur ordonnance. Mark Metz a rappelé, lors de la conférence de presse, que l’enquête avait établi que les médicaments prescrits par le Dr Schulenberg n’étaient pas à l’origine de la mort du musicien.

40.000 morts par an dues aux opiacés de synthèse

Le poids des opiacés de synthèse, dont fait partie le fentanyl, est en pleine explosion dans la crise de santé publique qui frappe les Etats-Unis depuis plusieurs années. Selon les Centres américains de prévention des maladies (CDC), les opiacés ont été impliqués dans la mort de 42.249 personnes aux Etats-Unis en 2016, soit deux overdoses sur trois.

Selon les CDC, la hausse des overdoses d’opiacés serait « pour l’essentiel », due au fentanyl de contrebande, élaboré dans des laboratoires clandestins. Sa popularité est telle que les cartels mexicains de la drogue ont pris d’assaut le marché américain. Des documents publiés la semaine dernière par la justice américaine accusent notamment Joaquin Guzman, alias « El Chapo », et le cartel de Sinaloa de s’être mis au trafic de fentanyl ces dernières années.