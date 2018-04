Tuerie en Floride: Deux survivants annoncent la sortie du livre «Plus jamais ça»

Deux lycéens ayant survécu à la tuerie de Parkland (Floride) ont annoncé la sortie prochaine de leur livre, #NEVERAGAIN : A New Generation Draws the Line comprenez #PLUSJAMAISCA : Une nouvelle génération fixe les limites.

David Hogg a déclaré sur Twitter que le livre qu’il a coécrit avec sa sœur Lauren et qui devrait sortir le 5 juin « raconte la naissance de ce mouvement (de protestation contre les armes à feu) fondé pour ceux qui sont partis ».

Today @lauren_hoggs and I are announcing our book #NeverAgain that tells the story of the foundation of this movement for those we lost. Lauren and I will be using the money made from the book to help heal the community. #NeverAgain out June 5th https://t.co/Vh2gWVWNGq