La Grande-Bretagne veut interdire les pailles et cotons-tiges en plastique d’ici fin 2018

La Grande-Bretagne s’attaque à son tour au fléau des déchets en plastique : ministre britannique de l’Environnement, Michael Gove a annoncé jeudi sur la BBC vouloir interdire les pailles, touillettes et cotons-tiges en plastique d’ici à la fin de l’année.

In the programme today: Michael Gove on protecting the oceans by banning plastic straws; Keir Starmer on the government's Lords defeat on Brexit; and Leonard Bernstein's daughter 100 years since his birth. #r4today pic.twitter.com/iiKouvScRT

Le ministre a indiqué qu’il s’agissait d'« une urgence mondiale » menaçant particulièrement la faune marine. Cette interdiction interviendra d’ici à « la fin de l’année » sous la forme d'« une loi », a-t-il précisé.

Une consultation sera préalablement lancée dans le courant de l’année sur l’interdiction des objets en plastique à usage unique en Angleterre, selon un communiqué publié par les services de la Première ministre Theresa May. Des exceptions seraient prévues, comme l’usage de pailles dans un cadre médical.

Quelque 8,5 milliards de pailles en plastique sont jetées chaque année au Royaume-Uni, souligne le communiqué.

Michael Gove on cutting usage of plastic: "We only have one planet. We've got to make sure that our seas and oceans are cleansed of rubbish by reducing the amount of plastic we use."



