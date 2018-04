Emmanuel Macron va donner une interview à Fox News

Après les chaînes françaises la semaine dernière, Emmanuel Macron s’invite à la télévision américaine. La chaîne Fox News, plébiscitée par Donald Trump, a annoncé ce jeudi une interview du chef de l'Etat. L’entretien sera diffusé dimanche aux Etats-Unis mais il sera enregistré vendredi à l’Elysée. Le chef de l’Etat a choisi de s’exprimer sur Fox News, l'une des chaînes préférées du président américain.

This #FNS: Chris travels to Paris for an Exclusive TV interview w/ French President Emmanuel Macron ahead of his state visit to the U.S.

The interview will air on @FOXTV this Sunday, April 22 (Check local listings) & @FoxNews 2PM & 7PM ET and Monday 2AM/ET. pic.twitter.com/GSBaO60LxH