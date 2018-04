Pologne: A Varsovie, des jonquilles pour commémorer le combat entre nazis et Juifs dans le ghetto

Des jonquilles de papier et des sirènes d’alarme dans les rues de Varsovie ce jeudi. A midi, les habitants de la ville célèbreront la mémoire du combat désespéré des Juifs contre les nazis allemands dans le ghetto de la capitale de la Pologne en 1975.

Le 19 avril 1943, quelques centaines de combattants juifs attaquèrent les nazis, préférant mourir l’arme à la main plutôt que prendre le chemin des chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka à l’est de la Pologne. L’occupant allemand y avait envoyé plus de 300.000 Juifs de Varsovie enfermés dans le ghetto dans des conditions inhumaines.

Today is the 75th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. Discover more about Poland in World War Two (1939-1945) in our archive: https://t.co/oR1eY7kyOq pic.twitter.com/t9s4bHqm40