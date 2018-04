La «nounou tueuse» de Manhattan reconnue coupable

Yoselyn Ortega a été reconnue coupable, le 18 avril 2018, du meurtre des deux enfants dont elle avait la garde. — AP/SIPA

Les jurés ont rejeté la thèse de la folie : Yoselyn Ortega, la nounou qui a tué en 2012 à Manhattan les deux petits enfants dont elle avait la garde, a été reconnue mercredi coupable des deux meurtres, ce qui risque de lui valoir la prison à perpétuité.

Après deux jours de délibérations, les 12 jurés ont reconnu Ortega coupable des quatre chefs d’accusation de meurtre retenus contre elle – deux pour chacun des enfants, Leo et Lucia Krim, âgés de respectivement deux et six ans au moment du crime, le 25 octobre 2012. La nounou ne niait pas avoir tué à coups de couteaux de cuisine les enfants Krim dans la salle de bains de l’appartement familial.

Le procureur demandera la perpétuité

Le père des enfants, Kevin Krim, qui se trouvait dans la salle d’audience, a fondu en larmes au prononcé du verdict, murmurant un « merci » aux jurés, selon des journalistes présents à ses côtés.

Le procureur en chef de Manhattan, Cyrus Vance, a salué le verdict et rendu hommage à « la force » des jurés et au « courage » des parents Krim face à « ces meurtres horribles ». Il a confirmé qu’il demanderait la prison à perpétuité lors de l’audience de sentence, prévue le 14 mai.

Cette affaire a eu un écho international grâce au roman de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani Chanson douce, Prix Goncourt 2016, qui a souligné la différence de classes entre une famille très aisée et une nounou immigrée aux nombreuses difficultés personnelles et financières.

Yoselyn Ortega, originaire de République dominicaine gardait les enfants dans l’appartement familial situé dans le chic quartier de l’Upper West Side, alors que la mère était partie chercher à un cours de danse son troisième enfant, Nessie, neuf ans aujourd’hui.

Symptômes de psychose

Mais durant six semaines de débats devant le tribunal de Manhattan, la défense a fait témoigner plusieurs médecins, notamment deux psychiatres, pour tenter de convaincre le jury que Mme Ortega ne pouvait être considérée comme responsable de son acte : ils ont estimé que la nounou, qui a tenté de se trancher la gorge immédiatement après les assassinats, avait montré de multiples symptômes de psychose.

Mais les procureurs ont fait valoir que ces problèmes mentaux avaient été invoqués a posteriori par la défense et les proches de la nounou, et qu’Ortega nourrissait de profonds ressentiments contre la mère, Marina Krim. D’autres témoins ont mis en évidence des messages laissés par Ortega à sa soeur et son fils avant les meurtres, laissant penser que son geste était prémédité.