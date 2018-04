Cuba: Le successeur des Castro en passe d'être désigner par l'Assemblée nationale

ELECTIONS Pour la première fois depuis des décennies, le président cubain n’aura pas connu la révolution de 1959, ne portera pas l’uniforme vert olive et ne dirigera pas le Parti communiste cubain...

Le président cubain Raul Castro — Ernesto Mastrascusa/EFE/SIPA

Pour la première fois depuis 1959, l'île de Cuba ne verra pas un Castro élu à sa tête. L’Assemblée nationale cubaine se réunit ce mercredi et jeudi pour désigner le nouveau président, ouvrant la voie à une transition historique.

Aucun programme officiel n’a été communiqué sur le déroulement de ses travaux tenus à huis clos, mais la nouvelle Assemblée devra d’abord inaugurer la nouvelle législature et élire ses cadres. Suivra ensuite l’élection parmi les députés des 31 membres du Conseil d’Etat, et simultanément du président de cet organe exécutif suprême, qui succédera à Raul Castro.

Fidel castro, quarante ans de pouvoir sans partage

Si l’Assemblée avance assez vite, ce vote pourrait aussi se tenir mercredi mais il n’est pas prévu que l’identité du nouveau chef de l’exécutif soit révélée avant jeudi. Arrêtée depuis plusieurs mois, cette date du 19 avril correspond au 57e anniversaire de la victoire de la baie des Cochons face à des troupes anti-castristes soutenues par Washington en 1961.

Depuis la révolution de 1959, Cuba n’a connu qu’une seule véritable transition à sa tête. C’était en 2006, et Fidel Castro, atteint par la maladie, passait le témoin à son frère cadet après plus de quarante ans de pouvoir sans partage. Fidel Castro s’est éteint fin 2016 et c’est aujourd’hui au tour de Raul, 86 ans, de céder son siège à un représentant de la nouvelle génération qui devrait sauf surprise (puisqu'étant le seul candidat) être le premier vice-président, Miguel Diaz-Canel, un civil de 57 ans.

Poursuivre l'« actualisation » du modèle économique de l’île

Numéro deux du régime depuis 2013, cet homme du système y a été préparé. Depuis plusieurs années, il représente régulièrement son gouvernement lors de missions à l’étranger et ses apparitions dans les médias se font de plus en plus fréquentes.

S’il est élu, l’ingénieur en électronique né après la révolution devra asseoir son autorité et poursuivre l’indispensable « actualisation » du modèle économique de l’île esquissée par le cadet des Castro.

Un président « new look »

Pour la première fois depuis des décennies, le président n’aura pas connu la révolution de 1959, ne portera pas l’uniforme vert olive et ne dirigera pas le Parti communiste cubain (PCC). Mais il pourra combler ce déficit de légitimité grâce à Raul Castro, qui gardera la tête du puissant parti unique jusqu’en 2021.

A ce poste, il devra mobiliser la vieille garde des « historiques », perçus pour la plupart comme rétifs aux réformes les plus ambitieuses. Le niveau de responsabilité de ces derniers au sein du nouveau Conseil d’Etat donnera une indication sur la volonté réformatrice du régime, comme sur la marge de manœuvre du nouveau président.

>> A lire aussi : Le fils aîné de Fidel Castro s'est suicidé

>> A lire aussi : New York offre à La Havane une réplique de la statue du héros cubain José Martí