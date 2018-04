VIDEO. Nigeria: De nombreuses filles de Chibok, enlevées par Boko Haram, seraient mortes en captivité

Quatre ans après leur enlèvement par Boko Haram, le sort d'une centaine de lycéennes de Chibok reste incertain au Nigeria où, selon certaines sources, des dizaines d'entre elles sont mortes en captivité.

Les parents des otages et des milliers de personnes se sont rassemblés samedi dans cette petite localité du nord-est du Nigeria à l'occasion du quatrième anniversaire de leur enlèvement, qui avait provoqué l'indignation du monde entier en 2014. La polémique a démarré peu après les prières pour leur libération, lorsqu'un journaliste nigérian ayant participé à des négociations avec le groupe djihadiste, a affirmé qu'«une poignée» des 112 filles encore retenues par Boko Haram étaient toujours en vie.

Dans un long message posté sur Twitter, Ahmad Salkida a écrit que «seules 15» avaient survécu: «Beaucoup de filles sont mortes prises entre des tirs croisés et les bombardements des forces de sécurité qui, sans aucun doute, tentaient de les secourir».

10/ "82 girls were killed" amongst 100's of other hostages that are unheard-of, mainly in crossfires and bombardments, "some died long ago, some more recently," a few are single or 'widowed' and it's unbearable to publish their names here. This is the story of the #Chibokgirls