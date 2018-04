Etats-Unis: Un mort après une défaillance moteur et un hublot brisé en plein vol

Un Boeing 737 de Southwest Airlines s'est posé en urgence à Philadelphie, le 17 avril 2018. — Amanda Bourman/AP/SIPA

C’est le premier décès sur un vol américain depuis 2009. Un passager d’un vol New York-Dallas de la compagnie Southwest est décédé mardi, après la défaillance d’un moteur qui a contraint l’appareil à un atterrissage d’urgence à Philadelphie, a indiqué le président du régulateur des transports américain (NTSB). Selon les pompiers, l’incident a également fait sept blessés légers.

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd : des débris du moteur ont brisé un hublot, provoquant une violente dépressurisation de l’appareil à 10.000 mètres d’altitude. « Une femme a été partiellement aspirée vers l’extérieur et a été retenue par des passagers, a déclaré le beau-père d’une passagère à NBC Philadelphie. Les autorités n’ont pas confirmé cette information et on ne sait pas si cette femme est la personne décédée.

« Il nous manque un bout de l’avion »

Sur des images partagées par des passagers, on peut voir le moteur gauche en partie calciné et un trou béant à la place du hublot.

If this ends up being the opening scene to Final Destination 13, I'm going to be really salty. #Flight1380 pic.twitter.com/feK7cPZS70 — Matt Tranchin (@mtranchin) April 17, 2018

« Il nous manque un bout de l’avion, donc on va devoir ralentir un peu », a indiqué l’un des pilotes, très calme, à la tour de contrôle, avant d’ajouter : « Est-ce que vous pouvez envoyer les secours sur le tarmac ? On a plusieurs passagers blessés » « Est-ce que votre avion est en feu ? », demande le contrôleur. « Non, il n’est pas en feu mais il en manque une partie. Ils [les passagers] ont dit qu’il y a un trou et que quelqu’un a été éjecté. »