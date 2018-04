Atterrissage d'urgence à Philadelphie après un incident moteur et un hublot brisé

Une catastrophe a été évitée grâce à un exploit des pilotes. Le vol 1380 de Southwest Airlines s’est posé en urgence à Philadelphie, à la mi-journée, mardi, à la suite d’un incident moteur et d’une dépressurisation de la cabine. Selon NBC, il y avait 149 personnes à bord, et une femme a été transportée à l’hôpital en urgence.

If this ends up being the opening scene to Final Destination 13, I'm going to be really salty. #Flight1380 pic.twitter.com/feK7cPZS70