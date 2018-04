VIDEO. Etats-Unis: Calaya, une femelle gorille, a donné naissance à Moke au zoo de Washington

Le parc zoologique national de Washington compte un nouvel occupant ! Calaya, une femelle gorille âgée de 15 ans, a donné naissance à un bébé mâle baptisé Moke - l’équivalent de « petit » ou « junior » en lingala. Un événement rare, les gorilles des plaines de l’ouest étant en voix de d'extinction.

Calaya avait, au préalable, été « entraînée » à la maternité, les autorités de l’institution souhaitant s’assurer qu’elle s’occuperait bien de son nouveau-né. Elle avait rencontré le père de Moke, un mâle de 26 ans prénommé Baraka, en 2015.

Learn more about western lowland gorilla Calaya and her new infant, Moke: https://t.co/l9X72uJimF. #GorillaStory pic.twitter.com/8S1jjjbsev