Il était venu disputer un triathlon. Un Français de 48 ans a disparu en Afrique du sud dans la nuit de vendredi à samedi, la veille de la compétition, a annoncé lundi la police de Port Elizabeth.

Selon les images captées par les caméras de vidéosurveillance, David Bellet-Brissaud, un triathlète amateur vivant au Gabon, a quitté l’hôtel où il résidait avec sa femme vers 1h du matin. Après quelques pas dans la rue, les caméras ont ensuite perdu sa trace, a expliqué la police sud-africaine. Depuis, le Français n’a plus donné aucune nouvelle. Il devait participer à la compétition de triathlon Iron Man Africa dimanche.

Sa femme, Lydie Bellet-Brissaud, s’est aperçue de son départ plus tard dans la nuit et remarqué qu’il n’avait pas pris son téléphone portable. Elle a déclaré lors d’une conférence de presse à Port-Elizabeth lundi que son mari se sentait « enthousiaste mais aussi stressé » par la course.

JUST IN | The family of the missing Ironman contestant David Rene Roger Bellet-Brissaud have offered a reward to anyone with information regarding his whereabouts. pic.twitter.com/WTUH8qmpjA