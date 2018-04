Allemagne: Un enfant découvre un trésor d'un célèbre roi danois du Xe siècle

Un enfant de 13 ans et un archéologue amateur ont découvert sur l'île allemande de Rügen un trésor — STEFAN SAUER / DPA / AFP

C’est un trésor « unique ». Un enfant de 13 ans et un archéologue amateur ont découvert sur l’île allemande de Rügen des objets ayant pu appartenir au roi Harald à la Dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark, ou à sa cour.

Le trésor est composé de centaines de pièces, de perles, d’un marteau de Thor (Mjölnir), de broches et d’anneaux brisés, rapporte lundi l’agence allemande Dpa, citant l’archéologue amateur René Schön et l’office archéologique régional.

Une centaine de pièces semblant dater du royaume de Harald 1er

René Schön et l’écolier Luca Malaschnitschenko ont fait la découverte d’une pièce en janvier à l’aide d’un détecteur de métal dans un champ près de la localité de Schaprode sur cette île en mer Baltique. Et les autorités locales ont procédé à l’excavation du trésor samedi et dimanche.

Une centaine de pièces semblent dater du royaume de Harald 1er (910-987), roi unificateur qui a rejeté les croyances viking et lancé la christianisation du Danemark. Des pièces plus anciennes et provenant de contrées très éloignées ont aussi été retrouvées, notamment un Dirham de Damas transformé en bijou et datant de 714.

Les pièces les plus récentes datent des années 980, ce qui laisse croire que ce trésor a pu être caché par l’entourage de Harald 1er qui, après avoir perdu une bataille contre son propre fils en 986, avait fui vers la Poméranie où il est mort un an plus tard, selon la littérature du Xe siècle, explique Dpa.

« Le trésor de Schaprode est une découverte unique en son genre »

« Nous avons ici un cas rare, lorsqu’une découverte a l’air d’être en lien avec des sources historiques », explique l’archéologue en chef de la région allemande du Mecklembourg-Poméranie orientale, Detlef Jantzen, « le trésor de Schaprode est une découverte unique en son genre ».

Des bijoux datant de la même époque avaient déjà été découverts non loin de là, sur l’île de Hiddensee, à la fin du 19e siècle. Les historiens de la région considèrent aussi que ces objets précieux ont pu être cachés lors de la fuite du roi.

Le roi Bluetooth

Harald à la Dent bleue, qui selon les différentes légendes doit son surnom à une dent dévitalisée ou à une erreur de traduction, est une figure historique importante dans l’espace nordique. C’est en son honneur que la technologie de communication sans fil Bluetooth a été baptisée.

Quelle que soit la valeur marchande actuelle de ces joyaux, ils constituent une source d’information inestimable pour les chercheurs qui ne disposent pas ou peu d’écrits de cette période troublée.