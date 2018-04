VIDEO. Après Obama, Trudeau parviendra-t-il à former un couple aussi cool avec Macron?

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau entame lundi une visite officielle en France par un entretien avec le président Emmanuel Macron — Michel Euler/AP/SIPA

Difficile de remplacer son binôme, son pote, son « gars sûr » quand il est... président des Etats-Unis et qu’il s’appelle Barack Obama. Et pourtant, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, en visite officielle en France, semble avoir trouvé en Emmanuel Macron un nouveau partenaire digne de la plus cool des bromances. Du moins, en images…

Physique de gendre idéal, carrière politique fulgurante, sens du storytelling hors pair, Justin Trudeau et Emmanuel Macron, âgés respectivement de 46 et 40 ans, partagent déjà beaucoup de choses et tentent tous deux de porter un certain rajeunissement politique. Les belles images suffiront-elles pour qu'ils restent au Panthéon des dirigeants les plus cool du monde ?