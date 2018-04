Etats-Unis: L’ancienne Première dame Barbara Bush placée en soins palliatifs

L'ancienne Première dame des Etats-Unis, Barbara Bush, a été placée en soins palliatifs. — J. SCOTT APPLEWHITE/AP/SIPA

Sa santé est « déclinante ». Barbara Bush, femme et mère de deux anciens présidents américains, a décidé d’arrêter son traitement médical et de recourir aux soins palliatifs, a annoncé dimanche 15 avril un porte-parole de son mari George H. W. Bush.

Plusieurs hospitalisations récentes

« Après une récente série d’hospitalisations et après avoir consulté sa famille et ses médecins, Barbara Bush, maintenant âgée de 92 ans, a décidé de ne pas poursuivre son traitement médical et va se concentrer à la place sur des soins palliatifs », précise ainsi Jim McGrath dans un communiqué.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the health of former First Lady Barbara Bush. pic.twitter.com/4csUS6IRKZ — Jim McGrath (@jgm41) April 15, 2018

« Barbara Bush a fait preuve d’une solidité à toute épreuve face à sa santé déclinante, ne s’inquiétant non pas pour elle - grâce à sa foi imperturbable - mais pour les autres », ajoute-t-il.

Epouse et mère de présidents

Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l’Etat de New York. Elle a rencontré George H. W. Bush à 16 ans avant de l’épouser trois ans plus tard. Son mari a dirigé les Etats-Unis entre 1989 et 1993.

Ensemble ils ont eu six enfants. Parmi eux, George W. Bush, président entre 2001 et 2009. Mais aussi Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires républicaines pour la Maison Blanche en 2016.

