Procès Cosby: «Je n'arrivais pas à le repousser», dit la victime présumée

L'acteur Bill Cosby à l'ouverture de son procès le 9 juin 2017 à Norristown — Matt Rourke/AP/SIPA

C’est le seul témoignage encore à même de valoir la prison à l’acteur de 80 ans, accusé par des dizaines de femmes. Plus de quatorze ans après les faits supposés, Andrea Constand a raconté vendredi comment elle aurait été agressée sexuellement par Bill Cosby,

« Je voulais que ça s’arrête », a-t-elle expliqué lors de la cinquième journée du procès du héros de la série The Cosby Show, poursuivi pour cette agression présumée qui remonte à janvier 2004. « Je n’avais plus de force et je n’arrivais pas à le repousser », a-t-elle dit, expliquant avoir perdu ses moyens après avoir avalé trois pilules à l’invitation de Bill Cosby, qui lui avait laissé entendre qu’il s’agissait de produits à base de plantes.

3,8 millions de dollars au civil

Après une brève perte de connaissance, elle a raconté s’être réveillée sur le canapé du salon de Bill Cosby, qui était en train de procéder à des attouchements sur elle. « On pénétrait mon vagin assez brutalement », a-t-elle affirmé, lors d’un témoignage d’une remarquable sobriété, sans la moindre effusion. « Je sentais qu’il touchait ma poitrine et il a pris ma main, l’a placé sur son pénis et s’est masturbé avec », a-t-elle décrit avec précision. « J’étais vraiment humiliée, (…) en état de choc », a-t-elle ajouté.

Andrea Constand a porté plainte, environ un an après les faits présumés, mais le procureur de l’époque a estimé qu’il n’y avait pas matière à poursuite. Elle a ensuite assigné au civil Bill Cosby, qui a accepté une transaction à l’amiable en 2006, dont Andrea Constand a confirmé vendredi le montant : 3,38 millions de dollars. Bill Cosby a reconnu les attouchements mais a toujours soutenu que la relation était consensuelle.

La défense à l’attaque

Le témoignage de cette Canadienne de 45 ans est intervenu après celui de cinq femmes se présentant comme d’anciennes victimes présumées de l’acteur aux quatre Emmy Awards, une séquence très délicate pour Bill Cosby. Lors du premier procès, annulé faute d’unanimité du jury, une seule femme avait été autorisée par le juge Steven O’Neill à témoigner, en plus d’Andrea Constand.

Très attendu, le nouvel avocat de Bill Cosby, Tom Mesereau, a tenté de briser cet élan en procédant à un contre-interrogatoire serré de la victime présumée. A l’instar de l’équipe de défense du premier procès, le conseil a souligné les incohérences entre les différentes auditions d’Andrea Constand, principalement concernant la chronologie de leur relation. Il a également tenté de fragiliser la version d’Andrea Constand selon laquelle elle n’avait pas réalisé que Bill Cosby voulait avoir une liaison avec elle. Leur relation, qu’elle a toujours décrite comme amicale avant l’agression, s’étale, en effet, sur plusieurs mois.

En début de semaine, Tom Mesereau avait déjà cherché à dépeindre cette ancienne basketteuse professionnelle comme « un escroc », prête à piéger l’acteur américain pour obtenir de lui de l’argent. Le contre-interrogatoire doit se poursuivre lundi.