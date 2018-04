Donald Trump traite l'ex-directeur du FBI James Comey de «menteur» et de «raclure»

Une bagarre de cour de récréation ? Non, un règlement de compte à la Maison Blanche. Apparemment très irrité par les extraits du prochain livre de James Comey, l’ex-directeur du FBI qu’il a limogé, le président des Etats-Unis Donald Trump a contre-attaqué sur Twitter ce vendredi de bon matin.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....