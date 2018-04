«Catch-and-kill», un tabloïd a payé pour étouffer une autre rumeur sur Trump

Le président américain Donald Trump le 1er avril 2018. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Payer une exclusivité pour ne jamais la diffuser. Dans le monde des tabloïds, on appelle ça « catch-and-kill » (« attraper et tuer »). Et l’hebdomadaire américain National Enquirer, qui avait déjà enterré le témoignage de la playmate Karen McDougal, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump, a eu recours à la même méthode pour étouffer une rumeur non vérifiée sur un supposé enfant illégitime de Donald Trump. Le National Enquirer a versé 30.000 dollars à un ancien portier de la Trump Tower qui affirmait que Donald Trump avait eu un enfant caché avec une de ses employées, révèle le New Yorker.

Le rédacteur en chef du tabloïd, Dylan Howard, qui est un proche de Trump, a reconnu ce versement. Mais son propriétaire, le groupe American Media Inc (AMI), affirme que la décision de ne pas publier l’information relative à cet enfant, une fille, qui aurait aujourd’hui 29 ans, a été prise à l’issue d’une enquête ayant démontré qu’elle n’était « pas crédible ». Le tabloïd publie pourtant régulièrement des rumeurs au mieux non vérifiées, au pire clairement fausses, notamment sur Hillary Clinton, annoncée mourante depuis des années.

Perquisition dans les bureaux de l’avocat de Trump

L’auteur de l’article du New Yorker, Ronan Farrow, fils de Woody Allen et Mia Farrow, a reconnu ne pas avoir pu établir l’existence d’une liaison ou le fait que Donald Trump était bien le père de l’enfant. Ronan Farrow est l’auteur de l’un des deux articles qui ont fait éclater le scandale Harvey.

Il s’agit du troisième versement pour protéger Donald Trump. L’avocat Michael Cohen, l’un des conseils les plus fidèles du président des Etats-Unis, a reconnu avoir versé 130.000 dollars à l’actrice porno Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, pour acheter son silence sur la relation sexuelle qu’elle aurait eu avec Donald Trump.

Le président a démenti toute relation avec Karen McDougal et Stephanie Clifford, mais le FBI a perquisitionné le bureau de Michael Cohen cette semaine. Selon MSNBC, les autorités ont également réquisitionné toutes les communications entre Cohen et American Media Inc, afin de déterminer si ces versements ont enfreint la loi sur le financement électoral.