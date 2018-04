Syrie: Trump promet des missiles mais «toutes les options sont sur la table»

Le président américain Donald Trump — NICHOLAS KAMM / AFP

Les missiles arrivent… ou pas. Donald Trump tient Damas et Moscou pour responsables de l’attaque chimique présumée perpétrée samedi à Douma, en Syrie, a indiqué mercredi la Maison Blanche après l’annonce par le président américain d’une riposte imminente.

Press Sec. Sanders tells @jonkarl that Pres. Trump is not telegraphing military moves with tweets.



"The president has not laid out a timetable and still leaving a number of other options on the table...a final decision on that front hasn't been made." https://t.co/8rOVwNzoM1 pic.twitter.com/5HMniLTsdf — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 11, 2018

« Le président tient la Syrie et la Russie pour responsables de cette attaque aux armes chimiques », a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de l’exécutif américain lors d’un point de presse. Interrogée sur d’éventuelles frappes militaires à venir, Sarah Sanders s’est bornée à affirmer que les discussions étaient toujours en cours. « Il n’a pas indiqué de calendrier. Toutes les options sont sur la table, la décision finale n’a pas été prise », a-t-elle déclaré. La Maison Blanche se prépare-t-elle à un possible affrontement militaire direct avec la Russie ? « Une fois de plus, toutes les options sont sur la table », a-t-elle simplement répété, sans donner de précisions sur ce sujet spécifique.

Avertissement de Moscou

La Russie, l’un des plus fidèles soutiens du régime de Bachar al-Assad, a vivement mis en garde contre de nouvelles frappes, affirmant que tout acte pouvant « déstabiliser la situation déjà fragile dans la région » aurait de « graves conséquences ».

Mercredi matin, Donald Trump a averti, d’un tweet, de l’imminence de tirs de missiles. « La Russie jure d’abattre n’importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents ! », a-t-il écrit.