Le Speaker de la Chambre plante Trump et les républicains à six mois des midterms

Le Speaker de la Chambre des représentants, Paul Ryan, avec sa femme Janna et sa fille Liza, le 11 avril 2018. — : J. Scott Applewhite/AP/SIPA

Officiellement, il veut se consacrer à sa famille. Officieusement, la décision du Speaker de la Chambre des représentants, Paul Ryan, de ne pas briguer de nouveau mandat n’est sans doute pas étrangère à la vague démocrate qui pourrait déferler sur le Congrès aux élections de mi-mandat, en novembre prochain.

« Cette année sera ma dernière en tant que membre de la Chambre », a déclaré lors d’une conférence de presse M. Ryan, qui la préside depuis 2015. « C’est un emploi qui ne dure pas éternellement ». « Après plus de vingt ans à la Chambre, le président est fier de ce qui a été accompli et il souhaite consacrer plus de son temps » à sa famille, avait affirmé plus tôt dans un communiqué Brendan Buck, conseiller de Ryan. Qui « servira jusqu’à la fin de son mandat et prendra ensuite sa retraite en janvier », avait-il précisé.

« Un homme bien », selon Donald Trump

Le président américain a rendu hommage sur Twitter à un « homme vraiment bon » qui « laissera un héritage politique que personne ne peut discuter. Nous sommes avec toi Paul ». Les relations entre les deux hommes ont été tumultueuses. Ryan avait souvent réprimandé Donald Trump pendant la campagne, avant de le soutenir du bout des lèvres. A la Chambre, il s’est souvent retrouvé pris en otage par l’aile ultra-conservatrice du parti, surtout le Freedom Caucus, qui a fait capoter l’abrogation d’Obamacare. Ryan part cependant avec la satisfaction d’avoir fait voter la réforme des impôts.

Dans la bataille de succession qui s’organise, Kevin McCarthy, chef de la majorité de la Chambre des représentants, semble à ce stade être le favori pour devenir « House Speaker »… Si les républicains conservent leur mainmise à l’issue du scrutin du 6 novembre. Et avec un président impopulaire (42 % d’opinions favorables) et plus de 25 républicains ayant choisi de ne pas se représenter, les démocrates ont une carte à jouer.