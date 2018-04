Londres: Des chiens sont allés voir «L’Île aux chiens» au cinéma avec leurs maîtres

A Londres, des chiens ont pu accompagner leurs maîtres au cinéma pour voir le dernier Wes Anderson, «L'Île aux chiens». — Pixabay

« D’habitude, nous devons toujours laisser Rupert à la maison et là, c’était l’occasion rêvée de pouvoir l’emmener », témoigne un couple londonien. Et pour cause, ils ont pu assister à la première de L'Île aux chiens avec leur animal de compagnie, relate Le Parisien.

Your dog a movie lover? There's a pooch-friendly screening at Picturehouse Central on Sun. Well-behaved humans only https://t.co/DiymmLeMg9 pic.twitter.com/oR9l4nvXe5 — Time Out Film (@TimeOutFilm) July 6, 2017

« Nous avons deux passions : les chiens et le 7e art, et c’était une super expérience que l’on aimerait beaucoup revivre », ont ajouté les deux Britanniques en sortant du nouveau film de Wes Anderson dans le cinéma Picturehouse de Londres (Royaume-Uni).

« C’était génial d’être ici avec lui »

Une vingtaine de chiens ont ainsi pénétré dans une salle obscure pour la première fois de leur vie. L’établissement avait mis les petits plats dans les grands pour ces invités canins : des couvertures, des bonbons et de l’eau. « Nous sommes des fans inconditionnels de Wes Anderson et même si Cable a dormi une bonne partie du film, c’était génial d’être ici avec lui », témoigne un autre couple accompagné d’un chihuahua croisé jack russell.

Sunday academic self care with #Maya4VC and @ljnbrent! Dog friendly screening of #IsleofDogs at Exeter Picturehouse! pic.twitter.com/jHyglkIMXO — Charlene Ronquillo RN (@ceronqu) March 25, 2018

Au final, l’expérience a été une réussite. Les maîtres et les chiens semblaient ravis d’avoir pu assister à cette séance de cinéma. Si les animaux ont été plutôt sages, beaucoup ont tout de même préféré dormir, jouer ou se balader plutôt que de regarder le film.

