Syrie: La menace de frappes occidentales maintenue malgré le veto russe

Réunion le 12 mars 2018 du Conseil de sécurité à l'ONU sur la situation en Syrie. — SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les Occidentaux ont maintenu, en dépit du veto russe à l'ONU, leur détermination à riposter fermement à l'attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad et faisaient toujours planer mercredi la menace de frappes militaires en Syrie.

La confrontation entre les Etats-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie: Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé mardi son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie.

Mais en face, les Occidentaux, Etats-Unis et France en tête, ont redoublé de détermination après avoir déjà fait clairement planer la menace de représailles militaires. «La France mettra tout en oeuvre contre l'impunité chimique», a assuré l'ambassadeur français François Delattre. Elle annoncera «dans les prochains jours» la «décision» sur sa riposte, en coordination avec les alliés américain et britannique, a précisé à Paris le président Emmanuel Macron.

Avertissement de la Russie contre une éventuelle intervention américaine

S'inscrivant dans cette fièvre diplomatique, Donald Trump et la Première ministre britannique Theresa May sont aussi «tombés d'accord», lors d'une conversation téléphonique, «pour ne pas laisser l'usage d'armes chimiques se poursuivre», a rapporté la Maison Blanche. Le président américain, qui avait lui promis lundi une décision «très bientôt», a annulé un déplacement prévu en fin de semaine au Pérou afin de continuer à gérer le dossier syrien, renforçant le sentiment d'une action imminente.

Au Conseil de sécurité, deux projets concurrents présentés mardi par les Russes n'ont pas réuni suffisamment de voix pour être adoptés. L'ambassadeur de Russie aux Nations unies, Vassily Nebenzia, a justifié le 12e veto russe en sept années d'un conflit qui a fait plus de 350.000 morts, par la volonté de «ne pas entrainer le Conseil de sécurité dans des aventures». Et la Russie, dont les troupes sont sur le sol syrien, a prévenu qu'une intervention militaire américaine serait «très, très dangereuse».

Macron: «Nous ne souhaitons aucune escalade dans la région»

Au-delà d'éventuelles frappes contre le régime, les mises en garde de Donald Trump affirmant que Damas, mais aussi ses soutiens, la Russie et l'Iran, devraient «payer le prix fort» ont ravivé le climat de Guerre froide qui s'installe de plus en plus. Moscou et Téhéran accusent Washington de chercher un «prétexte» pour frapper le pouvoir syrien.

Emmanuel Macron a d'ailleurs pris soin de préciser que d'éventuelles frappes françaises viseraient «à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime» et non pas aux «alliés» de ce dernier. «Nous ne souhaitons aucune escalade dans la région», a-t-il assuré.

En avril 2017, Donald Trump avait déjà fait bombarder une base militaire syrienne, en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

