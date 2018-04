VIDEO. Attaque de Münster: Les longues lettres suicidaires du conducteur de la camionnette

ENQUETE L’attaque à la camionnette-bélier a fait deux victimes et une vingtaine de blessés, dont la moitié grièvement…

Samedi, un homme a foncé sur une terrasse à Munster, faisant deux morts et un vingtaine de blessés. — Friso Gentsch / dpa / AFP

De longues lettres suicidaires et des menaces envers sa famille. C’est ce qu’il ressort des premières découvertes des enquêteurs sur le profil de l’homme qui a foncé samedi avec une camionnette sur des clients assis en terrasse d’un café-restaurant à Münster en Allemagne.

« Nous n’avons jusqu’ici toujours aucun élément sur des motivations politiques ou sur des complices », a indiqué dans la soirée le chef de la police de Münster, cette ville de 300.000 habitants du nord-ouest de l’Allemagne où s’est produit samedi le drame en plein centre-ville et à une heure d’affluence. « En revanche, nous disposons d’éléments montrant que les raisons de l’acte sont à rechercher dans sa personnalité », a ajouté Hajo Kuhlisch.

Les recherches effectuées jusqu’ici par les enquêteurs n’ont pour le moment pas permis de privilégier la piste politique. Exit donc la piste islamiste, selon les autorités qui ont tenu à préciser que l’assaillant était « un Allemand et non un réfugié comme on le colporte partout ».

Des liens avec les milieux d’extrême droite

L’homme de 48 ans, identifié comme Jens R., était connu des services psychiatriques de la ville de Münster, où il avait sa résidence principale, et avait fait l’objet depuis 2014 de plaintes pour violences ou menaces venant principalement de sa famille.

Selon la chaîne de télévision n-tv, l’homme a notamment par deux fois menacé des membres de sa famille, dont son père, de les attaquer à coups de hache. Selon plusieurs médias, il avait aussi envoyé fin mars et laissé dans un de ses quatre appartements des lettres de plusieurs pages, d’où ressortent clairement ses intentions suicidaires.

Des problèmes psychologiques

Il accuse dans ces longues missives ses parents et les médecins de ses difficultés et y reconnaît aussi ses problèmes psychologiques, en parlant de « troubles du comportement » et de « phases agressives ». Selon la chaîne ZDF, il entretenait aussi des liens avec les milieux d’extrême droite.

A son domicile de Münster, les enquêteurs ont retrouvé dimanche « plusieurs bouteilles de gaz ainsi que des jerricans de bio-éthanol », a indiqué la police. Pourquoi entreposait-il ces substances chez lui ? C’est ce que cherchent à déterminer les enquêteurs.

Deux personnes ont été tuées dans l’attaque, une vingtaine d’autres ont été blessées, dont une dizaine grièvement. Ce drame intervient dans un contexte tendu en Allemagne, alors que les autorités allemandes sont sur le qui-vive depuis deux ans en raison de plusieurs attentats islamistes perpétrés ou déjoués dans le pays.