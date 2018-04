VIDEO. Istanbul: Un cargo de 225 mètres éventre une villa historique

Un cargo de 225 mètres qui traversait le détroit du Bosphore, à Istanbul, est sorti de route samedi pour s’encastrer dans une villa ottomane en bois en bord de mer, provoquant l’interruption du trafic maritime, ont rapporté les médias turcs.

Istanbul's Bosphorus is closed for traffic after a tanker crashed into a historic mansion on the shores under one of three bridges between Istanbul's Asian and European sides. Malta-flagged tanker “Vitaspirit" was carrying 62.6 tons of dough from Russia to Saudi Arabia pic.twitter.com/CTyJwg5fp9