Attaque au véhicule-bélier à Münster: Le conducteur avait des troubles psychologiques, pas de «motivations islamistes»

Policiers sécurisant la ville de Münster après qu'une camionnette a foncé dans la foule, le 7 avril 2018. — Bernd Thissen / dpa / AFP

« Rien n’indique pour le moment qu’on ait affaire à des motivations islamistes. » Depuis Münster, ville du nord-ouest de l'Allemagne, où une camionnette a foncé dans la foule, samedi après-midi, le ministre de l’Intérieur du land de Rhénanie du nord-Westphalie, Herbert Reul, a écarté pour l’instant l’hypothèse d’une attaque islamiste.

Alors que trois morts avaient été annoncés par la police dans un premier temps, le ministre a ramené le bilan à deux personnes tuées par le véhicule-bélier. Le conducteur, un Allemand de 49 ans, s’est suicidé après avoir lancé sa camionnette dans la foule massée sur les terrasses de la vieille ville en cette journée ensoleillée.

Toutes mes pensées pour les victimes de l’attaque de Münster.

La France partage la souffrance de l’Allemagne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2018

L’assaillant avait clamé son intention de se suicider

Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, la chaîne de télévision publique ZDF et l’agence de presse allemande dpa, l’assaillant souffrait de troubles psychologiques. La chaîne n-tv annonce qu’il avait aussi tout récemment clamé son intention de se suicider et de le faire savoir au plus grand nombre de personnes possible.

