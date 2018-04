Brésil: L'ex-président Lula va être incarcéré, il a accepté de se rendre à la justice

L'ex-président brésilien Lula a accepté de se livrer à la justice, le 7 avril 2018. — Andre Penner/AP/SIPA

L’ex-président (2003-2010) Lula est candidat à un troisième mandat à la tête du Brésil.

Il a été condamné en appel à 12 ans et un mois pour corruption et blanchiment d’argent. Il a accepté de se rendre à la justice.

Lula est l’objet de six autres procédures, essentiellement pour corruption.

« Je vais me conformer au mandat de dépôt », a dit l’ex-président du Brésil (2003-2010) Lula , samedi. La prison, le favori de la présidentielle d’octobre ne pouvait plus se soustraire à la prison, deux jours après le mandat de dépôt du juge anticorruption Sergio Moro, consécutif à sa condamnation en appel à 12 ans et un mois pour corruption et blanchiment d’argent.

La figure emblématique de la gauche latino-américaine continue de clamer son innocence : « Je suis le seul être humain condamné pour un appartement ne m’appartenant pas. » Au sujet de ses accusateurs, il a ajouté : « Je veux les regarder dans les yeux » avant d’assurer avoir écarté de nombreuses suggestions de fuite ou d’asile à l’étranger.

Lula s’estime victime d’une machination

« Moro a menti », a ajouté l’ex-chef d’Etat de 72 ans au sujet de son ennemi intime, le juge de l’enquête tentaculaire « Lavage express » autour du groupe public Petrobras qui a déjà fait tomber de hauts responsables, mais dont Lula est la plus grosse prise.

Lula s’estime victime d’une machination « des élites » destinée à l’empêcher de se présenter à un troisième mandat de président du Brésil. « Leur obsession est d’avoir une photo de Lula prisonnier », a-t-il lancé. Il est l’objet de six autres procédures, essentiellement pour corruption.

Lula s’exprimait devant des milliers de sympathisants de gauche très émus, parfois en larmes, lui criant « ne te livre pas », ou « on t’aime ». Il a prononcé son discours d’une heure devant le siège du syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, où il était retranché depuis deux jours, défiant les autorités en laissant passer l’ultimatum pour se rendre, vendredi.

Après son arrestation, Lula doit être conduit à Curitiba, sud du Brésil, pour y être incarcéré.

