VIDEO. Allemagne: Ce que l'on sait de l'attaque à la camionnette à Münster

Münster, le 7 avril 2018. - Des policiers patrouillent à Münster, commune du nord-ouest de l'Allemagne, après qu'une voiture a foncé dans la foule et fait au moins quatre morts. — Bernd Thissen / dpa / AFP

Ce samedi après-midi, une camionnette a foncé dans la foule à Münster, ville de 300.000 habitants de Rhénanie du nord-Westphalie, dans le nord-ouest de l’Allemagne. L'auteur présumé des faits est un Allemand de 49 ans qui souffrait de troubles psychologiques selon plusieurs médias allemands.

Que s’est-il passé ?

A 16h44, la police de Rhénanie du nord-Westphalie a annoncé via Twitter « des morts et des blessés » après qu’une camionnette a foncé dans la foule à Münster. Les faits se sont produits vers 15h30.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Le véhicule aurait percuté les personnes présentes sur les terrasses bondées des cafés et des restaurants de la vieille ville en cette journée ensoleillée.

D’après le journal local Rheinische Post, le quartier de la vieille ville a été entièrement évacué.

Münster en Rhénanie du Nord-Westphalie au nord-ouest de l'Allemagne. - Maps4News

Combien de victimes ?

Le ministère de l’Intérieur a annoncé peu avant 18h qu’au moins quatre personnes sont mortes à Münster, dont l’auteur présumé. Parmi les clients qui se trouvaient sur des terrasses de café et de restaurant, les autorités locales déplorent au moins « trois morts » et « 20 blessés dont six graves », a indiqué sur place un porte-parole de la police, Andreas Bode.

Sur Twitter, les citoyens ont été appelés par l’hôpital universitaire de Münster à donner leur sang.

+++Wichtige Information +++



Aufgrund des Großeinsatzes in Münster ist unsere Blutspende (Domagkstraße 11) ab 19 Uhr geöffnet.



Für weitere Informationen verweisen wir auf die Kollegen der @Polizei_nrw_ms — Uniklinik Münster (@UK_Muenster) April 7, 2018

Que sait-on du conducteur ?

L’homme de 49 ans au volant de la camionnette – le véhicule était immatriculé à son nom– s’est suicidée peu de temps après les faits, « dans son véhicule », selon les autorités. « Le conducteur s’est tué lui-même par balle », a déclaré une porte-parole de la police.

Cet Allemand souffrait de troubles psychiques, rapportent samedi plusieurs médias allemands. Le conducteur du véhicule avait fait « il y a peu » une tentative de suicide, selon la chaîne de télévision publique ZDF.

Est-ce un attentat ?

Le journal Der Spiegel​ l’a écrit très rapidement dans son édition en ligne. D’autres médias allemands également assurant que les autorités allemandes pensaient qu’il s’agissait d’un attentat.

Pour le quotidien Süddeutsche Zeitung, les autorités ne disposent pas d’éléments pointant en direction d’un attentat. Selon la chaîne n-tv, il avait aussi tout récemment clamé son intention de se suicider et de le faire savoir au plus grand nombre de personnes possible.

De son côté la police a indiqué toujours sur Twitter « pas de spéculations ». Le porte-parole de la police a indiqué qu’il était « trop tôt » pour parler d’attentat.

Selon plusieurs médias la piste d'un attentat est écartée après les éléments recueillis sur ses troubles psychologiques et son intention de se suicider.

Un attentat au camion-bélier à Berlin en décembre 2016

Le 19 décembre 2016, un attentat au camion-bélier est revendiqué par l’organisation Etat islamique. Celui-ci a fait 12 morts sur un marché de Noël de la capitale allemande. Son auteur, le Tunisien Anis Amri avait été tué quelques jours plus tard près de Milan.

Ce mode opératoire a également été utilisé lors des attentats de Nice le 14 juillet 2016, de Londres en mars et en juin 2017 ou de Barcelone en août 2017.