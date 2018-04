Canada: Quatorze morts dans un accident de bus transportant une équipe junior de hockey

Quatorze personnes ont été tuées dans un accident de la route au Canada impliquant un bus qui transportait une équipe de jeunes hockeyeurs vendredi soir. « Je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie », a réagi le Premier ministre Justin Trudeau, sur Twitter.

Quatorze autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans la collision entre le bus et un semi-remorque qui s’est produite sur une autoroute rurale à 28 km au nord de Tisdale, dans la province du Saskatchewan (ouest). Le bus transportait l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt qui se rendait à un tournoi, selon le Saskatoon StarPhoenix. Les joueurs, tous Canadiens, sont âgés de 16 à 21 ans. La police n’a pas encore indiqué l’identité des victimes, ni s’il s’agissait de joueurs ou de coachs.

Dans un communiqué des Broncos, le club a déploré une « incroyable tragédie » tandis que son président a déclaré : « Nos pensées et nos prières vont aux familles de notre staff et de nos athlètes ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par cette horrible tragédie. Notre famille des Broncos est en état de choc et nous essayons de faire face à notre perte incroyable. »

