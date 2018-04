Trump dit qu'il ne savait rien du paiement de 130.000 dollars à Stormy Daniels

Il plaide l’ignorance. Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu’il ne savait rien du paiement de 130.000 dollars effectué par son avocat à une actrice porno pour acheter son silence sur une liaison qu’elle prétend avoir eue avec lui.

Etait-il au courant de ce paiement, qui pourrait lui causer des ennuis à cause de la loi sur le financement électoral ? « Non », a-t-il répondu, interrogé par des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One. Pourquoi l’avocat a-t-il effectué ce paiement ? « Il faut demander à Michael Cohen. Michael est mon avocat. Il faut demander à Michael », a simplement répondu le milliardaire qui s’exprimait pour la première fois directement sur ce dossier.

NEW: Pres. Trump tells reporters he did not know about $130,000 payment to Stormy Daniels before the 2016 election. https://t.co/iM43w2tJSK pic.twitter.com/qmnpQDl8wE

Michael Cohen a admis avoir versé 130.000 dollars à Stephanie Clifford – connue sous le nom de Stormy Daniels – en vertu d’un accord signé quelques jours avant l’élection présidentielle de 2016. Stormy Daniels affirme avoir eu une liaison avec le magnat de l’immobilier en 2006 et 2007. A l’époque, Donald Trump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania. Leur fils Barron est né en mars 2006.

L’avocat de l’actrice porno Michael Avenatti a immédiatement réagi aux propos présidentiels, mettant en doute sa sincérité : « Nous sommes impatients de vérifier la véracité de la prétendue ignorance de M. Trump concernant le virement de 130.000 dollars. Comme l’histoire nous l’apprend, une chose est de tenir des propos trompeurs face à la presse, une autre est de le faire sous serment ». « On ne peut pas avoir un accord avec une personne qui prétend ne pas être au courant », a-t-il ajouté, en référence à la clause de confidentialité listant les trois partis sous des pseudonymes (Stormy Daniels, Michael Cohen et Donald Trump) que Trump n’a pas signé personnellement.

We very much look forward to testing the truthfulness of Mr. Trump's feigned lack of knowledge concerning the $130k payment as stated on Air Force One. As history teaches us, it is one thing to deceive the press and quite another to do so under oath. #searchforthetruth #basta