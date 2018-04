VIDEO. L'auteure de l'attaque au siège de YouTube «haïssait» la plateforme

Une YouTubeuse qui « haïssait » la plateforme au point d’attaquer ses employés. C’est le portrait qui émergeait, mercredi, au lendemain de l’attaque armée au siège de la filiale de Google, à San Bruno, qui a fait trois blessés, dont un dans un état critique. Son auteure, Nasim Najafi Aghdam, qui s’est suicidée avant l’arrivée des forces de l’ordre, était « en colère contre les règles et la politique de YouTube », a indiqué la police lors d’une conférence de presse, mercredi matin.

"It is believed that the suspect was upset with policies and practices of YouTube. This appears to be the motive for this incident," San Bruno police chief Ed Barberini says https://t.co/UlmQkhqMJl pic.twitter.com/aGqttbzvPi