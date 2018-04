Le Venezuela appelle la France à respecter son élection présidentielle

Le Venezuela a appelé mardi Emmanuel Macron à « respecter » sa prochaine élection présidentielle, en réponse aux déclarations du président français estimant que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin « juste, libre et transparent ».

« Président Emmanuel Macron, le 20 mai, des millions de Vénézuéliens éliront démocratiquement le président (…) Nous exigeons le respect des affaires intérieures du Venezuela », a écrit mardi sur Twitter le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza.

.@jaarreaza: (1/3) President @EmmanuelMacron,

On May 20th, million of Venezuelans are going to democratically elect the President of our Republic through the most transparent and secure electoral system of the world. We demand respect for the internal affairs of Venezuela. https://t.co/Fkf1PH6Ncu