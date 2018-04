VIDEO. Fusillade au siège de YouTube: Au moins quatre blessés, la suspecte se serait suicidée

La police intervient au siège de YouTube, à San Bruno, en Californie, après une situation de «tireur actif», le 3 avril 2018. — Jeff Chiu/AP/SIPA

La situation est désormais sous contrôle. Une femme a ouvert le feu au siège de YouTube à San Bruno, en Californie, à la mi-journée, mardi. Selon la police, la suspecte, dont l’identité n’a pas été révélée, s’est vraisemblablement suicidée, et au moins quatre personnes ont été blessées, dont un homme qui se trouve dans un état critique.

JUST IN: San Bruno Police Chief says extent of injuries unknown; at least four people transferred to hospital with gunshot-related injuries.



One person dead from possible self-inflicted wound who "at this time we believe to be the shooter." https://t.co/7e2bwTZCEl pic.twitter.com/8hdgVmnOOc — ABC News (@ABC) April 3, 2018

Un important dispositif de police a été déployé et la fouille du bâtiment se poursuivait dans l’après-midi. « Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill », a tweeté la police de San Bruno, dans la banlieue sud de San Francisco.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Le président américain suit la situation et a félicité sur Twitter la réactivité des forces de l'ordre qui sont arrivées sur place à 12h46, deux minutes après avoir reçu le premier coup de téléphone.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

« Du sang dans les escaliers »

« Tireur actif au QG de YouTube. Entendu des tirs et vu des gens courir pendant que j’étais à mon bureau. On est barricadés à l’intérieur avec des collègues », a témoigné Vadim Lavrusik, un employé qui a ensuite été évacué et se trouve en sécurité.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

« J’ai été évacuée les mains sur la tête. Je ne pense pas que le tireur ait été arrêté. J’ai vu du sang dans les escaliers. Je tremble, c’est irréel. J’espère que mes collègues vont bien », a écrit une autre employée, Lilian Chen.