Face aux «caravanes de migrants», Trump veut déployer l'armée à la frontière avec le Mexique

L’armée pour contrôler la frontière avec le Mexique ? L’idée, qui a déjà été implémentée ponctuellement par le passé, a été relancée par Donald Trump, mardi. Mais le président n’a fourni aucun détail, et le Pentagone a indiqué à l’AFP qu’il n’était pas au courant.

NEW: Pres. Trump: "Until we can have a wall and proper security, we're going to be guarding our border with the military.



"That's a big step. We really haven't done that before." https://t.co/ropeSGTYMc pic.twitter.com/u6IAVPAjPt