Pour le prince héritier saoudien, Israël a le «droit» d’avoir sa «propre terre»

C’est un nouveau signe de rapprochement entre les deux pays. Le prince héritier d'Arabie saoudite a estimé que les Israéliens avaient le « droit » d’avoir leur propre Etat-nation, comme les Palestiniens.

Dans un entretien publié lundi par la revue américaine The Atlantic et réalisé au cours de sa longue tournée aux Etats-Unis, Mohammed ben Salmane assure n’avoir « aucune objection » religieuse quant à l’existence de l’Etat d’Israël.

.@JeffreyGoldberg sits down with the Saudi crown prince, who says Iran's supreme leader "makes Hitler look good": https://t.co/RqcF2N3q4Z pic.twitter.com/NB5qOVYy0v