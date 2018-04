Pour la première fois, Londres a dépassé New York en nombre de meurtres

Un camion de police à Londres (illustration). — Tolga AKMEN / AFP

C'est un classement dans lequel bien peu de villes espèrent grimper. Le nombre de meurtres commis à Londres a dépassé pour la première fois celui enregistré à New York, en février et en mars, en raison de l'augmentation des attaques au couteau dans la capitale britannique, selon le Sunday Times.

Quinze personnes ont été tuées à Londres en février, contre 14 à New York, deux villes de taille similaire, selon les chiffres de la police. En mars, 22 meurtres ont été commis à Londres, soit un de plus qu'à New York. En comparant les deux villes depuis le début de l'année, New York arrive cependant toujours en tête.

31 meurtres à l'arme blanche depuis le début de l'année

Selon la police londonienne, sur les 46 meurtres commis dans la capitale britannique depuis le début de l'année, 31 sont attribuables à des agressions à l'arme blanche contre laquelle la ville tente de lutter. Elle a dit avoir dénombré huit meurtres en janvier, 15 en février, 22 en mars et un depuis début avril.

A murder investigation has been launched after a man was stabbed on Ellerton Road in #Wandsworth in the early hours of Sunday, 1 April. Any witnesses are asked to call the incident room on 020 8721 4054 https://t.co/5i4rth25xc pic.twitter.com/dMx4C2Do6N — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 1, 2018

En 2017, 134 personnes ont été tuées à Londres - en incluant les victimes d'attentats -, dont 80 poignardées. Le nombre d'homicides a cru de 40% dans la capitale britannique au cours des trois dernières années. A New York, il a chuté de 87% depuis 1990. Entre avril 2016 et mars 2017, la police a dénombré près de 12.100 agressions au couteau dans la ville, qui ont fait plus de 4.400 blessés. Des statistiques au plus haut depuis cinq ans.

Dans la plupart des cas, les agressions ne sont pas liées à la criminalité organisée mais à des individus isolés, qui portent une arme pour se sentir en sécurité ou se donner une allure. Le phénomène touche particulièrement les mineurs, de plus en plus nombreux à porter un couteau. Dans The Times, la cheffe de la Metropolitan Police, Cressida Dick, avait accusé samedi les médias sociaux de normaliser la violence auprès des jeunes.