VIDEO. Allemagne: Quelques centaines de manifestants à Berlin réclament la libération de Puigdemont

Ils ont fait le déplacement pour soutenir leur ancien président. Quelques centaines de partisans de l’indépendance de la Catalogne ont manifesté dimanche à Berlin pour demander la libération de l’ex-président de la région, Carles Puigdemont, arrêté la semaine passée en Allemagne sur mandat d’arrêt de Madrid.

Hundreds of Catalan independence supporters march in Berlin to demand the release of ex-regional president Carles Puigdemont, who was arrested in Germany last week and faces extradition to Spain on rebellion charges pic.twitter.com/fYOzlzB3iU