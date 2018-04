Kim Jong Un assiste à un concert d'artistes sud-coréens à Pyongyang

DIPLOMATIE Ce concert est le dernier en date des gestes de réconciliation entre le Nord et le Sud avant le sommet intercoréen du 27 avril prochain...

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en mai 2016. — Ed JONES / AFP

Un évènement. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et son épouse ont assisté dimanche au premier concert d’artistes sud-coréens à Pyongyang en plus d’une décennie, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap citant le ministère de la Culture. Ce concert est le dernier en date des gestes de réconciliation entre le Nord et le Sud avant le sommet intercoréen du 27 avril prochain.

Des groupes archi-connus en Corée du Sud, y compris des stars de la K-pop se sont produits dimanche soir à Pyongyang, dernier geste de réconciliation en date avant un sommet intercoréen rarissime. Les 120 Sud-Coréens, 11 groupes ainsi que des danseurs, des techniciens et des adeptes de taekwondo, sont arrivés samedi à Pyongyang.

Dimanche soir, ils ont donné un concert dans le grand théâtre de Pyongyang Est, d’une capacité de 1.500 places. Mardi, ils se produiront conjointement avec des artistes nord-coréens au Gymnase de Ryugyong Jong Ju Yong qui peut accueillir 12.000 spectateurs. Le groupe le plus en vue à se produire dimanche est Red Velvet, girls band de la vague K-pop qui enchante l’Asie et au-delà depuis des décennies.

Red Velvet est connu pour des tubes comme « Ice Cream Cake », « Peek-A-Boo » et « Russian Roulette », mélange d’électro pop, de disco, de R & B et de guimauve. La Corée du Nord est très isolée. L’accès à la culture venue de l’étranger est sévèrement restreint, peines de prison à l’appui, mais la K-pop y est également populaire grâce aux clés USB importées illégalement de Chine.

Parmi les artistes sud-coréens venus en Corée du Nord figure aussi Cho Yong-pil, 68 ans, un chanteur qui s’était déjà produit à guichets fermés à Pyongyang en 2005. Le père de Kim Jong-Un, son prédécesseur Kim Jong Il, avait la réputation d’être un fan du chanteur.