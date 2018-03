Conflit israélo-palestinien: La tension monte à Gaza après les affrontements qui ont fait au moins 16 morts et 1.400 blessés

Le face-à-face entre soldats israéliens et manifestants palestiniens se poursuit aujourd’hui, samedi, à la frontière de la bande de Gaza au lendemain d’une journée parmi les plus meurtrières de ces dernières années.

Selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins 16 Palestiniens ont été tués et plus de 1.400 blessés, ce vendredi, alors que des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, avaient convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d’Israël dans le cadre de « la grande marche du retour ».

La « grande marche du retour » a lieu à l’occasion de la « Journée de la Terre », qui marque chaque 30 mars la mort en 1976 de six Arabes israéliens pendant des manifestations contre la confiscation de terres par Israël. Ce mouvement de protestation doit durer six semaines pour exiger le « droit au retour » des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza.

Un porte-parole de l’armée israélienne a évalué à 30.000 le nombre des manifestants vendredi. Quant aux dirigeants militaires et aux politiques israéliens, ils avaient prévenu que l’armée n’hésiterait pas à donner l’ordre d’ouvrir le feu à des tireurs d’élite en cas de tentative d’infiltration sur le territoire israélien.

Un petit nombre d’entre eux s’est approché à quelques centaines de mètres de cette barrière ultra-sécurisée, régulièrement le théâtre de heurts sanglants entre habitants de l’enclave et soldats. Ces derniers ont alors répliqué en tirant à balles réelles. De façon quasiment inédite, la police israélienne a par ailleurs indiqué avoir eu recours à un drone pour larguer du gaz lacrymogène sur les manifestants.

Dans un discours prononcé ce vendredi, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu’il tenait Israël pour pleinement responsable de ces morts. Les Palestiniens ainsi que la Turquie ont dénoncé un « usage disproportionné » de la force. La Ligue arabe, l’Egypte et la Jordanie ont également condamné la riposte israélienne.

We are deeply saddened by loss of life in #Gaza today. We urge those involved to take steps to lower tensions. Int'l community is focused on taking steps that will improve the lives of the Palestinians and is working on a plan for peace. Violence furthers neither of those goals.