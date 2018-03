Mort d'Alton Sterling: «Je vais te dégommer salope», nouvelle vidéo choc des policiers

Alton Sterling a été abattu par la police le 5 juillet 2016. — Abduallah Muflahi/Youtube

Le bureau du procureur a jugé que les images ne permettaient pas d’engager des poursuites judiciaires. Mais alors que les autorités de Baton Rouge ont publié une nouvelle vidéo de la mort d’Alton Sterling, vendredi, la police de la ville a annoncé que l’officier Blane Salamoni avait été licencié.

Alors qu’il répond au signalement d’un homme armé, Salamoni fait preuve d’agressivité en interpellant Alton Sterling, qui vendait des CD à la sauvette devant une supérette, avec l’accord du propriétaire. « Bouge pas putain, je vais te dégommer, salope », hurle-t-il en brandissant son arme. « Qu’est-ce que j’ai fait ? », demande Sterling. « Mets tes mains sur le capot ou je vais te shooter la tête, tu comprends ? », répond l’officier. « Vous me faites mal au bras », se plaint le vendeur.

« Peur déraisonnable, »

L’un des officiers utilise alors son taser. « Tase-le encore », crie Salamoni avant de plaquer Alton Sterling. Les agents et le vendeur luttent au sol et les policiers ne parviennent pas à immobiliser le bras droit de « CD man ». « Il essaie d’attraper son arme », crie Salamoni, qui fait feu à trois reprises. Sterling roule sur son dos et le policier tire encore trois fois. « Stupid motherfucker » (« Gros connard »), s’exclame-t-il alors qu’Alton Sterling vit ses dernières secondes.

Aucune vidéo ne montre clairement le moment fatidique – c’est pour cette raison que le procureur a estimé qu’il n’y avait pas de quoi engager des poursuites. Mais selon le chef de la police, le comportement de l’agent représente « une grosse déviation par rapport aux recommandations officielles ». Au lieu de tenter de faire retomber la pression, Blane Salamoni l’a fait monter, notamment en plaquant Alton Sterling. « Une peur déraisonnable peut être dangereuse », a conclu Ryan Murphy.