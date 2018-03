Californie: Funérailles sous tension après la mort d'un jeune Afro-Américain abattu par la police

La colère ne retombe pas en Californie. Des centaines de personnes ont assisté jeudi aux obsèques sous tension et chargées d’émotions de Stephon Clark, un jeune Afro-Américain tué par des policiers dans son jardin à Sacramento, en Californie, érigé en nouveau symbole des brutalités policières aux Etats-Unis.

"I want him to know that we are with him. When the cameras are gone, we are with him. When everybody runs through for a photo op, we are with him. This brother could be any one of us," Rev. Al Sharpton says of Stephon Clark's grieving brother at Clark's funeral pic.twitter.com/8JeWURDuo2