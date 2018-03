VIDEO. Les larmes du prix Nobel de la Paix Malala, enfin de retour au Pakistan

« Je suis très heureuse ». Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix et militante des droits des femmes, a retrouvé ce jeudi dans les larmes son Pakistan natal, quitté dans des circonstances dramatiques en 2012 après avoir reçu une balle dans la tête, une agression commise par des talibans pakistanais.

« Je n’arrive toujours pas à croire que je suis ici », a-t-elle déclaré, très émue, dans un discours prononcé à la résidence du Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi à Islamabad, quelques heures après une arrivée qui a pris le pays de court. « Ces cinq dernières années j’ai toujours rêvé de pouvoir revenir dans mon pays », a-t-elle lancé devant le public.

