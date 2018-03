VIDEO. Donald Trump dément «fermement» avoir eu une liaison avec Stormy Daniels

La Maison Blanche persiste. Le président Donald Trump dément « fermement et clairement » avoir eu une liaison avec l’actrice porno Stormy Daniels, a répété lundi le porte-parole Raj Shah. Selon lui, le président ne « croit aucune affirmation » faite par Daniels dans l’émission 60 Minutes, dimanche, notamment celle sur des menaces qu’elle dit avoir subies pour garder le silence. « Il n’y a aucun élément pour corroborer ses dires », insiste la Maison Blanche.

A ce stade, on en reste au stade de parole contre parole, mais cela pourrait bientôt changer. « Nous avons une grande quantité de preuves. Elles vont être dévoilées et les citoyens américains pourront juger », a promis lundi matin Michael Avenatti, l’avocat de l’ex-star du X. Sur Twitter, il avait fait du teasing la semaine dernière, publiant une photo d’un DVD dans un coffre-fort, avec le message suivant : « Si une photo vaut mille mots, combien est-ce que cela vaut ? ».

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR