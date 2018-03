Donald Trump : Aucun avocat ne veut le défendre dans l'affaire sur l'ingérence russe

Donald Trump, le 23 mars 2018 à la Maison Blanche. — Ron Sachs/NEWSCOM/SIPA

Donald Trump affirme que « beaucoup d’avocats et de cabinets de premier plan » sont prêts à l’assister dans le dossier russe. Pourtant, plusieurs avocats refusent aujourd’hui de rejoindre son équipe.

« Ne croyez pas le discours des ''fake news'' selon lequel il serait difficile de trouver un avocat pour prendre cette affaire », a déclaré le président américain sur Twitter ce dimanche. « Un avocat ne refusera JAMAIS la célébrité et la fortune, même s’ils ont des sentiments partagés ».

Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case...don’t believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

....lawyer or law firm will take months to get up to speed (if for no other reason than they can bill more), which is unfair to our great country - and I am very happy with my existing team. Besides, there was NO COLLUSION with Russia, except by Crooked Hillary and the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

L’épineuse affaire de l’ingérence russe

Son principal conseil, l’avocat John Dowd, a annoncé jeudi 22 mars qu’il n’assurerait plus la défense de Donald Trump dans l’affaire menée par le procureur Robert Mueller. Ce dernier enquête sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle et sur une éventuelle collusion entre l’équipe de Donald Trump et la Russie.

L’avocat, jusqu’ici coordinateur de la défense du président, aurait selon plusieurs médias eu de profonds désaccords avec son client sur la stratégie à adopter. Dowd aurait conseillé à Donald Trump de ne pas accepter d’audition par Robert Mueller, mais le président aurait absolument tenu à témoigner.

Une question de tempérament et d’image

Un autre conseiller de Trump, Jay Sekulow, a ensuite indiqué que les avocats Joseph diGenova et Victoria Toensing ne rejoindraient finalement pas l’équipe présidentielle – contrairement à ce que la Maison Blanche a annoncé lundi. Officiellement pour des raisons de possibles conflits d’intérêts, officieusement à cause du tempérament et de l’image sulfureuse du président, selon les médias américains.

L’avocat Ted Boutrous a ainsi indiqué mardi que Theodore B. Olson, star des prétoires et ancien conseiller des présidents Reagan et Bush, avait, lui aussi, décliné les sollicitations de la présidence.