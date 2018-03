Affaire Skripal: Les pays occidentaux ripostent et expulsent leurs diplomates russes

C’est une véritable action coordonnée contre la Russie. Quatorze pays de l’Union européenne ont décidé ce lundi d’expulser des diplomates russes à la suite de l’empoisonnement en Grande-Bretagne de l’ex-espion russe Sergueï Skripal. A ces nations s’ajoutent les Etats-Unis, l’Ukraine et le Canada.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack . Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.

« De manière concertée, 14 pays de l’UE ont décidé d’expulser des diplomates russes », a déclaré Donald Tusk, président du Conseil européen ce lundi. « Des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et semaines », a ajouté Donald Tusk.

Quatre expulsions pour la France, 4 pour l’Allemagne, 2 pour l’Italie, le Danemark et les Pays-Bas, 1 pour la Finlande. Pologne, Lituanie et République Tchèque ont également participé à cette vague diplomatique. Partenaire privilégié de l’Union européenne, l’Ukraine a renvoyé 13 diplomates russes de son territoire.

A ces pays s’ajoutent d’autres puissances comme les Etats-Unis, qui ont annoncé l’expulsion de 60 « espions » russes, en « solidarité » avec le Royaume-Uni. Ces expulsions sont les plus importantes depuis au moins la fin de la guerre froide. Les Etats-Unis ont été suivis par leur voisin canadien, qui renvoie 4 diplomates russes vers leur pays.

Face à cette vague d’expulsions, Londres a salué la « réponse extraordinaire » de ses alliés par la voix du ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson sur Twitter.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity