Russie: Cinquante-trois morts dans l'incendie d'un centre commercial en Sibérie

Trente-sept personnes ont péri dimanche dans l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo, ville industrielle en Sibérie occidentale. — HO / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP

Au moins 53 personnes ont péri dimanche dans l’incendie d’un centre commercial à Kemerovo, ville industrielle en Sibérie occidentale, a indiqué l’agence publique russe TASS, citant les enquêteurs. « Pour l’heure, nous pouvons confirmer la mort de 37 personnes dans l’incendie du centre commercial à Kemerovo », avait indiqué le Comité d’enquête russe dans un premier bilan, cité par l’agence.

🔴🇷🇺#RUSSIE : Au moins 37 morts et 69 personnes portées disparues suite à un violent incendie dans un centre commercial de la ville de #Keremovo, dans le centre du pays. De nombreux enfants figurent parmi les victimes du drame (TASS). pic.twitter.com/ixYIhvDYUg — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) March 25, 2018

L’incendie s’est déclaré dimanche matin au troisième et dernier étage de ce centre commercial situé sur l’avenue Lénine, au cœur de Kemerovo, selon l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence.

Un incendie dans un centre commercial de Kemerovo fait 5 morts et 30 blessés https://t.co/V1TIBx6ZU7 pic.twitter.com/SC1BdJey09 — Conhecimento é Poder (@Luta_E_Vitoria) March 25, 2018

Une épaisse fumée noire s’échappait des fenêtres et s’élevait au-dessus du toit de cet imposant bâtiment blanc et beige, plusieurs heures après le début de l’incendie, selon des images de la télévision russe. Doté d’un sauna, de plusieurs salles de cinéma et de restaurants ainsi que d’une salle de bowling, le centre commercial était très fréquenté dimanche.

L’incendie aurait démarré dans une salle de cinéma

« Ce centre commercial à plusieurs étages était plein de monde […]. Personne ne sait précisément combien de personnes il y avait dedans au moment où le feu s’est déclaré », a déclaré un responsable de l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence, Alexandre Eremeïev, dans un communiqué.

« Où chercher les gens ? Combien sont-ils ? Cela a nettement compliqué le travail des pompiers », a-t-il reconnu, tout en soulignant qu’une épaisse fumée ne facilitait pas non plus leur tâche. L’incendie qui, selon les premiers éléments de l’enquête, a démarré dans une salle de cinéma, a détruit plus de mille mètres carrés du centre commercial, ont rapporté les médias russes. Et quelque 120 personnes ont été évacuées, selon les secouristes.