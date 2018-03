Affaire Trump-pornstar: L'avocat de Stormy Daniels annonce de nouvelles révélations télévisées

L'actrice de films porno Stormy Daniels à Las Vegas, le 4 février 2018. — Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Depuis deux mois, l’affaire fait régulièrement la une des médias américains. La star de cinéma porno Stormy Daniels peut-elle mettre encore un peu plus dans l’embarras Donald Trump, avec lequel elle affirme avoir eu une liaison alors qu’il était marié ? Son avocat annonce des révélations dans un entretien télévisé qui doit être diffusé dimanche soir.

.@60Minutes' interview with Stormy Daniels will be broadcast Sunday. The adult-film star and director describes the affair she says she had with Donald Trump in her first television interview about the alleged relationship. https://t.co/MUhWFJz4yP pic.twitter.com/giDFTV9N8E — CBS News (@CBSNews) March 25, 2018

Contrairement à son habitude, la chaîne CBS, qui doit diffuser l’interview dans sa célèbre émission 60 Minutes à 19 h (1h lundi, heure française), n’a rien laissé filtrer de son contenu.

Mais l’avocat de Stephanie Clifford, le vrai nom de Stormy Daniels, a posté jeudi une photo sur son compte Twitter montrant un CD ou un DVD dans un coffre, assorti d’un message énigmatique : « Si une image vaut mille mots, combien de mots celle-ci vaut-elle ? »

>> A lire aussi : Trump réclame 20 millions de dollars à la star du porno Stormy Daniels

Michael Avenatti y a adjoint le mot-clé #60minutes, laissant entendre que des réponses seraient apportées lors de l’interview de sa cliente. « Savourez votre dimanche et les jours qui suivront », a-t-il répondu à un internaute qui l’accusait de bluffer.

“Nearly 20 years of practicing law, she is without a doubt one of the most intelligent clients I ever had, she is very perceptive, and her self-awareness is off the chart” @MichaelAvenatti the Attorney for @StormyDaniels tells us about Stormy the person on my @sxmprogress show pic.twitter.com/SQZaJhmNDv — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) March 23, 2018

Réputation et moralité

Une chose est sûre, l’affaire Daniels occupe plus que jamais l’espace médiatique, plus de deux mois après les révélations du Wall Street Journal sur cette liaison et sur les 130.000 dollars versés à la star du porno pour acheter son silence.

Il n’est pas ici question de harcèlement ou d’agression sexuelle, comme dans le cas de plusieurs femmes qui avaient accusé Donald Trump quelques semaines avant le scrutin présidentiel de 2016, mais de réputation et de moralité. En 2006 et 2007, années durant lesquelles la liaison aurait eu lieu, le promoteur new-yorkais était déjà marié à Melania Trump et père du jeune Barron, né en mars 2006.

Une ancienne « playmate » de Playboy a saisi la justice

« Pourquoi parler ? A-t-il été si horrible que ça avec vous ? (…) Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi avoir eu une relation sexuelle avec lui ? », a demandé samedi une internaute à Stephanie Clifford via Twitter.

Yes. Well...I answered them in the interview but have no idea what made the edit, of course. — Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 24, 2018

« J’ai répondu (à ces questions) dans l’interview, mais je ne sais pas du tout ce qui sera diffusé, bien sûr », a tweeté, en réponse, celle qui a reçu 40 récompenses de l’industrie du porno, selon la biographie publiée sur le site du studio Digital Playground, pour lequel elle travaille aujourd’hui.

Au dossier Stormy Daniels est venu s’ajouter cette semaine celui de Karen McDougal, ancienne « playmate » du magazine Playboy qui a saisi la justice mardi pour, elle aussi, être libérée d’un engagement de confidentialité. Elle assure avoir eu une liaison de dix mois avec Donald Trump en 2006 et 2007, soit durant la même période que Stormy Daniels.